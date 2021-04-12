Altcoin BNB 500 doların üstüne çıkarak tarihi zirvesini gördü

Kripto para borsalarının en büyüklerinden Binance'in kendi kripto para birimi olan BNB, son bir buçuk yılda değerini bine katladı. BNB fiyatı 500 doları geçerek tüm zamanların rekorunu da kırmış oldu.

Son dönemin en çok kazanç getiren kripto paraları arasında yer alan Binance Coin (BNB) yükselişini devam ettiriyor. Nisan ayının başında önemli bir atılım gerçekleştiren BNB, özellikle platform içinde kullanımda sağladığı avantajla hemen her yatırımcının portföyünde kendisine yer bulmayı başarmıştı.

Binance Coin bugün 500 doları aşarak yeni bir tüm zamanların zirvesi belirlemeyi başardı. Çok düşük bir noktadan satışa çıkan BNB, 29 Mart'ta ise 263 dolardan işlem görüyordu. O günden bu yana yüzde 82, son 7 günde ise yüzde 53 artış gösterdi. BNB'nin son bir yıldaki artışı ise yüzde 3485 oldu, yani değeri yaklaşık 350 katına çıktı.