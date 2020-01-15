Altaylı'dan TOGG CEO'su Karakaş'a: Şimdiye kadar yaptığın tek şey Pininfarina’nın garajından bir araç seçmek oldu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'yerli otomobil' üretmekte olan TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş'ı eleştirdi.

Karakaş'ın elektrikli olacağı açıklanan aracın piline gereken önemi vermediğini belirten Altaylı, TOGG'un CEO'sunun "şu ana kadar yeptığı tek şeyin Pininfarina'nın garajından bir araç seçmek" olduğunu söyledi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bizim Almanya kökenli CEO’muza göre pil önemsiz ve “Bir yerden alırız” diyor ya...

İşte pilin önemsizliği burada.

Elektrikli otomobil demek pil demek ve biz orada yokuz.

Yani elektrikli otomobil konusunda da bugün patlamalı motorlarda ne ise öyle kalmamızı istiyor Bosch’tan gelen CEO.

Pili başkasından alalım istiyor...

Niye diye merak ediyor insan.

Pili de TOGG yapsın demiyorum ama en azından önemsizleştirmesinler bunu.

Israrla vurgulasınlar önemini.

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Şimdi ben bunları söyleyince CEO çıkıp bu işten anlamayanların karşısında “Biz fikri mülkiyete yoğunlaşıyoruz. Motor, pil bunları herkes üretecek. Biz yazılım mazılım zart zurt” falan diyecektir.

Bak Gürcan Karakaş Beyefendi.

Şimdiye kadar yaptığın tek şey Pininfarina’nın garajından bir araç seçmek oldu.

Onu da büyük bir marifet yapmış gibi videolarla falan anlatıyorsun.

Bu bile sana güvenmemem için yeterli.

Çünkü kandırmanın küçüğü büyüğü olmaz.