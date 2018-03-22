Altaylı Atakan'a Beşiktaş ilgisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta zirve takipçisi Altay\'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Süper Lig\'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan Beşiktaş\'ın radarına girdi. İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş\'un, \"Beyaz Atiba\" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.

Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan\'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL\'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım\'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan\'ın Altay\'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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