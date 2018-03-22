T24 LogoT24 Logo
Spor

Altaylı Atakan'a Beşiktaş ilgisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2

22 Mart 2018 14:32

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta zirve takipçisi Altay\'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Süper Lig\'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan Beşiktaş\'ın radarına girdi. İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş\'un, \"Beyaz Atiba\" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi. 
Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan\'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL\'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım\'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan\'ın Altay\'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHALig Beyaz GrupAltayAtakanSüper LigBeşiktaşTeknik DirektörTurmuşAtiba"TLOrtaMilli TakımBuAtakan AltayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24