Altay'ın zirve inadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta lider Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor\'un kaybettiği haftada evinde düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'u 1-0 yenerek zirveyle puan farkını 3\'e düşüren Altay, \"Şampiyonluk yarışında ben de varım\" dedi.

Naz-Naz\'ı mağlup ederek geçen haftaki Şanlıurfa yenilgisini unutturan İzmir ekibinde teknik patron İsmet Taşdemir maç sonunda taraftarın isteği üzerine üçlü çekerek büyük coşkuya ortak oldu. Nazilli Belediyespor\'un 1 puan için herşeyini ortaya koyduğunu dile getiren Taşdemir, \"Böyle maçları oynamak zordur. Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Kazanmak güzel\" diye konuştu.

Müsabakanın ilk yarısında net bir gollerinin ofsayt gerekçesiyle verilmediğini söyleyen genç teknik adam, \"O gol hanemize yazılsaydı farklı bir skorla galip gelebilirdik. Oyunun genelinden memnunum. Üçüncü bölgede cömertçe harcadığımız pozisyonlar oldu. Son vuruşları ve final paslarını yapamamamız farkın açılmasını engelledi. Bu galibiyet geride kaldı. Şimdi çarşamba günü evimizde oynayacağımız Niğde Belediyespor maçını düşünüyoruz\" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlılarda sakatlanan Maksut ve Hüsamettin\'in forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Doğan da cezalı duruma düştü.

