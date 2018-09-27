T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'ın yedekleri sınıfı geçti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Giresunspor'a 1-0 kaybedip bu sezonki ilk yenilgisini alan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Kırşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek moral buldu

27 Eylül 2018 14:17

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta evinde Giresunspor\'a 1-0 kaybedip bu sezonki ilk yenilgisini alan Altay, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Kırşehir Belediyespor\'u 3-2 mağlup ederek moral buldu. 
Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede siyah-beyazlılarda ligde forma şansı bulamayan futbolcuların hırsı teknik ekibi sevindirdi. Altay\'da yaz döneminde denenmeye gelen ve ardından sözleşme imzalayan Habib Daf karşılaşmaya damga vuran isim oldu. İlk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki Senegalli 1 gol atıp, 2 golün de asistini yaptı. Oyunda kaldığı 66 dakikada olumlu sinyaller veren Daf\'ın, teknik direktör Alper Avcı\'nın gözüne girdiği ve oyuncunun lig maçlarında da süre alacağı vurgulandı. 
MURAT ULUÇ GOL ORUCUNU BOZDU
Altay\'da geçen sezon 2\'nci Lig\'de kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Murat Uluç da gol orucunu bozdu. 
İzmir ekibinde 2017-18\'de 26 maçta 14 gol atan 37 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 2 maçta sadece 33 dakika görev almıştı. Kupa sınavında sahaya ilk 11\'de çıkan tecrübeli yıldız, 30\'uncu dakikada takımının ilk golünü atarak arkadaşlarını ateşledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Akın da Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına 11\'de başladı. Ligde 4 müsabakada oyuna sonradan dahil olan İbrahim Akın, 90 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlılarda kaleci Egemen, Ulaş, Serkan, Murat Uslu ve Tevfik gibi futbolcular da Alper Avcı\'dan şans buldu. Altay, ligde pazar günü Balıkesirspor Baltok\'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor TotoLigGiresunsporAltay Ziraat Türkiye KupasıKırşehir BelediyesporAltayHabib DafSenegalliOyunda kaldığıDafAlper AvcıULUÇ GOL ORUCUNU BOZDU AltayMurat UluçKupaTecrübeliAkınLigde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24