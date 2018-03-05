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Spor

Altay'ın tesellisi zirve

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'la 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden ve takipçisi Gümüşhanespor'a yakalanan 49 puanlı Altay, averajla da olsa liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor

05 Mart 2018 15:55

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Fethiyespor\'la 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden ve takipçisi Gümüşhanespor\'a yakalanan 49 puanlı Altay, averajla da olsa liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor. Üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Fethiye\'de 1 puanla yetinen siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor\'un deplasmanda Sakaryaspor\'a yenilip 45 puanda kalmasıyla zirve yarışındaki avantajını korudu. İzmir ekibinde stoper İbrahim Öztürk, pazar günü iç sahada oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor maçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor\'un bulunduğu yeri hak etmediğini dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, \"Zor ve önemli bir müsabakaydı. Ara ara iyi, ara ara kötü oynadık. Maç gitti, geldi. Kazanabilir ya da kaybedebilirdik. İkinci yarının başında kendi hatamızdan yediğimiz golün ardından oyun disiplininden koptuk. Bu benim canımı sıktı. Risk alıp çift forvete döndük. Kazanamadığımız için üzgünüm ancak deplasmandan gelen puanın da iyi olduğunu düşünüyorum. Aldığımız 1 puanla liderliğimizi devam ettirdik\" diye konuştu.
MAÇ GECESİ UYUTMADILAR
Fethiyespor taraftarlarının maçtan bir gece önce Altay\'ın kamp yaptığı otele yakın bir yerde ses bombası patlattığı öğrenildi. Cumartesi gününü pazara bağlayan gecede saat 03.00-04.00 sularında Fethiyeli fanatiklerin iki kez patlattığı ses bombaları sonrası polis ekipleri iki kişi hakkında işlem yaptı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın\'ın sabahın ilk ışıklarına kadar olayla ilgili emniyetin yanında olduğu öğrenildi. Altay yönetimi Fethiye İlçe Emniyeti Müdürlüğü\'ne hassasiyetleri için teşekkür etti.

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