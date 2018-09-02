Altay'ın tesellisi Portekizliler

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de dün evinde Adanaspor\'la 2-2 berabere kalan Altay, taraftarının önünde oynadığı ilk maçta 2 puan kaybetmesine rağmen Portekizli golcüleri Paixao ve Pedro\'nun performansıyla teselli buldu. Geçen hafta İstanbulspor deplasmanında hat-trick yapan Paixao, dün de Adanaspor karşısında 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 1-1\'e getirdi. Bu golün asistini yapan sol kanat Pedro ise 50. dakikada siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak takımını öne geçirdi. Paixao 4 haftada toplam gol sayısını 5\'e çıkarırken, Pedro 3 asist, 1 gol kaydetti. Altay, 90 dakika sonunda üstünlüğünü koruyamasa da takımın sergilediği futbol taraftarlardan bol bol alkış topladı.

İstanbulspor deplasmanında aldıkları 5-0\'lık galibiyetin ardından 2\'de 2 yapmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, \"Maçın başında bireysel hatadan kalemizde golü gördük. Daha sonra rehaveti üzerimizden atıp pozisyonlara girdik, ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda daha çoşkulu ve istekliydik. 2-1 öne geçtikten sonra 3\'üncü golü atabilirdik ama olmadı. Oyuna sonradan giren oyuncuların katkısı daha fazla olabilirdi. Şanssı bir maç yaşadık. İyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Milli maç arasından sonra daha iyi olacağız\" diye konuştu.

Puanını 8\'e çıkaran Altay, milli maç arasından sonra deplasmanda 12 puanlı Boluspor\'la karşılaşacak.