Altay'ın sihirbazı Furkan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Altay\'da attığı kritik goller nedeniyle taraftarların, \"Sihirbaz\" yakıştırması yaptığı Furkan Deniz, genç yaşına rağmen Altaylıların gönlünde taht kurmayı başardı. Altyapısından yetiştiği İzmir ekibinde üst üste 3\'üncü Lig\'de ve 2\'nci Lig\'de iki şampiyonluk yaşayan Furkan, bu dönemde kendisine üst liglerde yer alan kulüplerden gelen teklifleri kabul etmeyerek yuvada kalmayı seçti. Furkan, bu yıl da başka bir kulübe transfer olmazsa yeni sezonda Altay formasını ilk kez 1\'inci Lig\'de terletecek. Taraftarlar sosyal medyada 22 yaşındaki futbolcu için, \"Gitmedi, terk etmedi. \'Ben burada Furkan oldum, bu armayı hak ettiği yere getireceğim\' dedi. Söylediğini de yaptı. Yüreğine sağlık adam\" yorumları yaptı.

2015-16 sezonunda 3\'üncü Lig\'de 10 gol kaydeden genç kanat oyuncusu, Spor Toto Süper Lig kulübü Kasımpaşa\'nın radarına girmesine rağmen son anda kulübünde kalarak sözleşmesini uzattı. Furkan, 2016-17\'de 3\'üncü Lig\'de Çorum Belediyespor\'la oynanan Play-Off rövanş mücadelesinde 90\'ıncı dakikada rakip fileleri sarsarak maçı uzatmaya taşıdı ve takımının turu atlamasında pay sahibi oldu. Altay finalde Kocaelispor\'u penaltılarla eleyerek 2\'nci Lig\'e çıkarken, yetenekli krampon sezonu yine 10 golle tamamladı. Geride bıraktığımız sezon devre arasında bu kez 1\'inci Lig\'de şampiyonluk kovalayan Ümraniyespor Furkan\'a talip oldu. Altaylı futbolcu bir kez daha kulübünde kaldı ve mukavele yeniledi. Furkan, art arda ikinci şampiyonluğunu yaşadığı Altay\'da sezonu 8 golle tamamladı.

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