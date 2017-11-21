Altay'ın rakibinde yine tanıdık yüzler

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 2 maçında Bandırmaspor ve Karşıyaka\'yı yenerek 27 puanla zirveye ortak olan Altay\'ın pazar günü konuk edeceği Bugsaşspor\'da tanıdık yüzler dikkat çekiyor. İzmir ekibinin sezon başında ön protokol imzalayıp antrenmanlara çıkardığı golcü Yıldıray Koçal, Keçirörengücü\'nün son anda transfere onay vermemesi üzerine bir başka Başkent temsilcisi olan Bugsaşspor\'a gitmek zorunda kalmıştı. Keçiörengücü, Yıldıray için aldığı 100 bin TL\'yi Altay\'a iade etmişti. Ligde 4 golü bulunan Yıldıray\'ın yanı sıra 2014-15\'te Altay\'la 2\'nci Lig\'de küme düşme acısı yaşayan Raşit Sevindir de rakibin kadrosunda yer alıyor. İzmirli futbolseverlerin Bucaspor\'dan tanıdığı Erkan Taşkıran ve İskender Alın, eski Altınordulu Rıza Efendioğlu ve Sertaç Çam, Göztepeli Kerem Şeras ve Karşıyakalı Mahmut Boz da Bugsaşspor forması giyiyor.

Sezon başında Keçiörengücü ile yaşadıkları Yıldıray krizinin kendilerini üzdüğünü ancak futbolun içerisinde böyle şeylerin yaşanabildiğini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Bugsaşspor tek tek bakıldığında kaliteli bir takım. Onlar da bize karşı motive olacaklar. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor ancak ilk yarının son 4 maçını da kazanmak istiyoruz. İvme yakaladık ve bu devam etmeli. Hedeflediğimiz puan ortalamasını tutturduk, her şey iyi gidiyor. Takımın mücadele gücü, isteği, arzusu arttı. İstikrarı yakaladık. İzmir\'deki galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Artık kolay kolay puan kaybetmeyiz\" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekip İzmir\'de oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ayrıca İzmir ekibinde İbrahim Akın, Hayrullah, Hüsamettin, Serkan ve Fatih sarı kart sınırında yer alıyor.