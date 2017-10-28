Altay'ın rakibi Sakaryaspor

İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor\'a yenilen Altay, yarın evinde kendisi gibi 17 puanı bulunan Sakaryaspor\'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak müsabakayı Mustafa Murat Oğuz yönetecek. Karşılaşmanın biletleri tam 20 TL, öğrenci 10 TL\'den satılacak. Konuk ekip taraftarına kale arkası tribününde 5 bin kişilik yer ayrıldı. Kapalı tribünde oturacak Altay taraftarı iki farklı koreografiye imza atarak görsel şölene imza atacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren orta saha oyuncusu Ferdi forma giyemeyecek. İyileşen ön libero Ferhat kadroda yer alacak. Adalesinde ödem oluşan ve yoğun tedavi uygulanan kanat oyuncusu İbrahim Akın\'ın durumu maç saatinde netleşecek.

Öte yandan Altaylı taraftarlar Gaziemir\'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde dün akşam yapılan antrenman öncesi ziyaret gerçekleştirerek futbolculara moral verdi. Teknik Direktör Cüneyt Biçer ve kaptan Murat Uluç tüm takım adına taraftarlara galibiyet sözü verdi.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, \"Camianın inanmışlığı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da en büyük itici gücümüz olacak. Birlik ve beraberliğimiz bize bir kez daha büyük başarılar getirecek\" dedi.

Sportif Direktör Özden Töraydın ise taraftarlara destek ve ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Yenilenecek Alsancak Stadı\'nın projesinde yeraltı otoparkı yer almaması nedeniyle Konak Belediyesi\'nin inşaat ruhtası vermemesi üzerine taraftarlar, \"Altay Alsancak Stadı\'nı İstiyor\" pankartı açtı.

CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

Altay Futbol Okulları\'nın katılımıyla düzenlenen Kuşadası\'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası minik futbolcuların büyük heyecanına sahne oluyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla futbol keyfini bir arada yaşayan futbol okulu öğrencileri renkli görüntülere imza atıyor. 2002-2012 yılları arasında doğan 11 farklı yaş grubunda organize edilen turnuvada 1100 Altaylı futbolcu yer alıyor. Veliler de çocuklarının heyecanına saha kenarından ortak oldu. Turnuva yarın sona erecek.