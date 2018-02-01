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Spor

Altay'ın kozu golcüleri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Şanlıurfaspor ile çıkacağı 6 puanlık kritik maça odaklanan Altay’da teknik direktör İsmet Taşdemir'in eli güçlendi

01 Şubat 2018 14:29

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Şanlıurfaspor ile çıkacağı 6 puanlık kritik maça odaklanan Altay’da teknik direktör İsmet Taşdemir\'in eli güçlendi. Siyah-beyazlılarda Ümraniyespor\'a gitmekten son anda vazgeçen Furkan\'ın takımda kalması yüzleri güldürdü. Genç futbolcuyu kafası karışık olması nedeniyle son dönemde yedek soyunduran Taşdemir, öğrencisine, \"Artık Altay\'a odaklan\" mesajı verdi.
İzmir ekibinde hücum hattının önemli isimlerinden Hüsamettin\'in cezası sona erdi. Kahramanmaraşspor galibiyetinde forma giyemeyen Hüsamettin, Şanlıurfa deplasmanında formasını geri almak istiyor. Devre arasında sakatlanan İbrahim Akın da antrenman eksiğini kapattı. Tecrübeli golcü için son kararı teknik heyet verecek. Uzun süredir formasına uzak kalan takımın en skoreri Murat Uluç ise bireysel çalışmalara başladı. Altay, Şanlıurfaspor engelini gol silahlarıya aşmayı hedefliyor.

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