Altay'dan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e ziyaret

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'e 7 yıl sonra dönen Altay\'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören\'i TFF\'nin Riva\'daki idari merkezinde ziyaret etti.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş\'ın yanı sıra ziyarette Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar ve Genel Sekreter Cem Torunoğlu da yer aldı. Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Başkan Yıldırım Demirören\'e teşekkür plaketi ve forma takdim etti. Ziyarette siyah-beyazlı kulübün mali ve hukuksal sorunlarının yanı sıra tesisleşme ve altyapı hamlesi gündeme getirildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Altay\'ın üst üste iki kez şampiyon olarak büyük bir başarı yakaladığını belirterek, \"Altay hem Türk futbolu için hem de İzmir için önemli bir değer. Genç Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Tüm Altay camiasına sevgilerimi iletiyorum\" dedi.

Demirören\'in kendilerini çok sıcak karşıladığını belirten Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, \"Tüm kulüplere olduğu gibi Altay\'a da yakın ilgi gösterdi. Yıldırım Demirören gönlü geniş bir insan. TFF Yönetim Kurulu bize çözüm önerileri sundu. Başta Sayın Demirören olmak üzere tüm TFF yönetimine teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

SGK BORCU KAPANDI

Altkay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, kulübün 2 milyon 765 bin TL olan SGK borcunu, 1 milyon 475 bin TL peşin ödeme yaparak kapattıklarını açıkladı. SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal\'e teşekkür eden Ahmet Taşpınar, \"Yeni yapılandırma kapsamında bu borcu peşin ödeyerek 1 milyon 290 bin TL kara geçtik. Borcu kapatmayı Sayın Ekrem Gülcemal\'in talimatıyla çok hızlı sonuçlandırdık. Altay\'ın artık SGK borcu yok\" diye konuştu.

İZMİR BŞB\'YE ÇAĞRI

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nin zeminin yenilendiğini hatırlatan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden destek beklediklerini dile getirdi. Geçen sezon sahanın bozuk zemini nedeniyle 4-5 oyuncunun sakatlandığını söyleyen Taşpınar, \"Gaziemir Belediyesi bize destek veriyor ancak Büyükşehir Belediyesi\'nden katkı göremedik. Maddi bir beklentimiz yok, sadece Büyükşehir\'in imkanlarından yararlanmak istiyoruz\" dedi.

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