Altay'da yeni göreve getirilen Taşdemir iddialı

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 3\'üncü sırada yer alan Altay\'da teknik direktör Cüneyt Biçer\'in yerine göreve getirilen yeni teknik patron İsmet Taşdemir, siyah-beyazlı kulübe şampiyonluk yaşatmak istediğini söyledi. \"Büyük Altay\'a geldiğimiz için çok mutluyuz\" diyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, \"Beklentilerin büyük olduğunun farkındayız. Biz de aynı beklentideyiz. İyi bir takıma sahibiz. Zirvenin çok gerisinde değiliz. Kalan 2 maçı iyi geçirip, ikinci yarıda hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

Ligde önceki sezon Kocaeli Birlikspor\'la Play-Off çeyrek final heyecanı yaşayan, geçen sezon ise Ankaragücü\'nü şampiyon yaparak TFF 1\'inci Lig\'e taşıyan Taşdemir, \"İnşallah Altay\'da da şampiyonluk yaşamak nasip olur. Burada iyi bir yönetim ve mutlu bir oyuncu grubu var. Sezon açısından yolu yarıladık sayılır. Başarılı olmak için çok sıkı çalışacağız. Bu ortam sayesinde başarı gelir. Devre arasında transfer yapmasak da kadromuz yeterli. Transfer yasağı kalkarsa aramıza 2 arkadaş katılabilir\" dedi.

BİÇER: İYİ BİR MİRAS BIRAKTIK

Altay\'da görevine son verilen teknik direktör Cüneyt Biçer, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi\'nde düzenlediği basın toplantısında kulüpte başarılı işlere imza attıklarını dile getirdi. Takımı her anlamda iyi yerde bıraktıklarını anlatan Biçer, \"Bu sene çok sabırsızız. Bizden sonra \'Takımın eksikleri var\' denilirse bu söylemin altı dolu olmaz. Çok emeğimiz var. İyi bir miras bıraktık, temeli kurulu. İnşallah bu temelin üstüne güzel yapılar çıkar ve Altay hak ettiği yere gelir\" dedi. Yönetimin ayrılık kararında oyuncularla teknik heyet arasında duygusal bağın kopmasını gerekçe gösterdiğini açıklayan Cüneyt Biçer, karara saygı duyduğunu ancak tabloya bakıldığında bu yönde bir kopukluk yaşandığını düşünmediğini ifade etti. Başarılı teknik adam Altay\'dan tazminat almayacağını söyledi.

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