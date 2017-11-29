Altay'da 'yasak' sancısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta zirve mücadelesi veren Altay\'ın yine transfer yasağı ile karşı karşıya kaldığı açıklandı. Sportif Direktör Özden Töraydın, ara transfer döneminde takıma takviye yapabilmeleri için eski alacaklılara faizleriyle yaklaşık 900 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Transferin önünü açmak için geçen sezon başında 1.6 milyon TL, devre arasında 350 bin TL, bu sezon başında 1.9 milyon TL ve son olarak 400 bin TL ödeme yaptıklarını dile getiren Töraydın, \"Şimdiye kadar 4 milyon TL\'nin üzerinde para ödedik. 2012-15 yıllarında forma giyen futbolcuların alacakları nedeniyle şu an 900 bin TL olan transfer yasağı borcunun ocak ayında 1.5 milyon TL\'ye yükselme ihtimali var. Şampiyon olmaya çalışırken geçmiş borçlarla uğraşıyoruz\" dedi.

Öte yandan Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Hacettepespor deplasmanı öncesi oyuncularına gereken uyarıları yaptığını belirterek, \"Hedefimiz devreyi ilk 2 ya da 3 içinde bitirmek. Oyuncu grubumuzda genel performans yükseliyor. Devre arası bu daha da artacak. Ligin final haftalarına doğru tüm camiamızın destek ve motivasyonunun da artacağına eminim ve bu geçen sezon olduğu gibi bizi hedefe taşıyacak en büyük itici güç olacak\" dedi. Biçer, Hacettepe deplasmanının zor geçeceğini ancak Ankara\'dan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan stoper İbrahim ile forvet Murat\'ın bu hafta yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti. Sakatlıktan çıkan Ferdi\'nin, yine riske edilmeyeceği ifade edildi.