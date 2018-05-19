Altay'da ustalara yeni teklif

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'e 7 yıl sonra Altay\'da son 2 yılda iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli isimler İbrahim Akın ve kaptan Murat Uluç\'a yönetim önümüzdeki günlerde yeni teklif sunacak.

Sportif Direktör Özden Töraydın, sözleşmeleri 31 Mayıs\'ta sona erecek iki futbolcuyu kadroda tutmak istediklerini belirterek, \"Hem İbrahim Akın hem de Murat Uluç bizim için çok değerli oyuncular. İki oyuncumuza da sözleşme önereceğiz. Altyapısından yetiştikleri Altay\'da üzerlerine düşeni yaptılar. Yeni sezonda da onlarla birlikte yola devam etmek istiyoruz\" dedi.

Vefa duygusu yoğun bir kulüp olduklarını ifade eden Özden Töraydın, \"Biz teklifimizi sunacağız ancak onlar da profesyonel futbolcular. Kararı kendileri verecek. Hayalimiz İbrahim Akın ve Murat Uluç\'un Altay formasıyla Alsancak Stadı\'nda jübilelerini yapmaları\" diye konuştu.

37 yaşına giren Murat Uluç, siyah-beyazlı formayla 3\'üncü Lig\'de 17, 2\'nci Lig\'de ise 14 gol atarak son 2 sezonda toplam 31 kez rakip fileleri sarsarken, 34 yaşındaki İbrahim Akın. 3\'üncü Lig\'de 7, 2\'nci Lig\'de ise 3 gol kaydetti.

Öte yandan yönetim, son 4 haftanın galibiyet primlerini dün futbolcuların hesaplarına yatırdı.

