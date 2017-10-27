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Spor

Altay'da Sakaryaspor maçı öncesi İbrahim Akın telaşı

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Sakaryaspor'la karşılaşacak Altay'da İbrahim Akın'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı

27 Ekim 2017 17:15

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü evinde Sakaryaspor\'la karşılaşacak Altay\'da İbrahim Akın\'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı.
Antrenmanda sakatlanan tecrübeli futbolcunun adalesinde ödem oluştu. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, İbrahim\'in Akın\'ın durumunun yarın netlik kazanacağını söyledi. Siyah-beyazlılarda geçen hafta forma giyemeyen ön libero Ferhat iyileşirken, tedavisi süren orta saha oyuncusu Ferdi bu hafta da kadroda yer almayacak. Sakaryaspor\'la önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Cüneyt Biçer, \"İç sahadaki istikrarlı gidişimizi sürdürmek istiyoruz. Zirve yarışındaki rakiplerimizden biriyle karşılaşacağız. Oyuncularımız Sakaryaspor müsabakasına hazır. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok\" dedi.
Öte yandan Altay taraftarları tribünde iki farklı koreografiye imza atacak. Koreografilerin ilki müsabaka başlamadan önce takım ve Alsancak Stadı\'yla ilgili, ikincisi ise 35\'inci dakikada İzmir Marşı eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk\'le ilgili olacak. Altay yönetimi kale arkasında yer alacak Sakaryaspor taraftarlarına 5000 kişilik kontenjan ayırdı. Sakarya temsilcisini Göztepelilerin de desteklemek istediği ancak emniyetin kimlik kontrolü yaparak İzmir doğumlu kişileri stada almayacağı iddia edildi. Bilet fiyatları tam 20 TL, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Toplam 500 öğrenci bileti basılacak. İzmir emniyeti iki takım taraftarı arasında olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alacak.

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