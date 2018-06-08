Altay'da sahalar yenileniyor

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'e ekiplerinden Altay, Gaziemir\'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nin çim sahalarını yeniliyor. Geçen sezon 2\'nci Lig\'de yaşadığı şampiyonluğun ardından mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve teknik direktörünü de belirlemeyen siyah-beyazlılar, A takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği iki çim sahanın zeminini tamamen yenileyecek. Zemin kaldırıldıktan sonra drenaj, tesviye işlemleri yapılacak ve son olarak rulo çim serilmesiyle sahalar hazır hale gelecek. İzmir ekibi 25 Haziran\'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Tesisteki Mazhar Zorlu Kamp Merkezi, Altay Akademi Benjamin Dalva Eğitim Merkezi, fitness salonu, mutfak ve yemekhanenin de bakımdan geçirildiğini söyleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, \"Hedefimiz doğrultusunda yeni sezonda ekibimize ligin üstünde imkanlar sağlamak için çalışıyoruz. Yenileme ve tadilat işleri bütçemiz çerçevesinde elbet yüksek bir kalem ancak biz buna bir yük olarak değil, geleceğe yatırım gözüyle bakıyoruz\" ifadelerini kullandı.

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