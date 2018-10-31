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Spor

Altay'da Pedro formayı geri istiyor

İZMİR, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kastamonuspor 1966'yı uzatma dakikalarında Atakan'ın ayağından bulduğu golle 3-2 yenerek 5'inci tura yükselen Altay'da iki gol kaydeden Pedro Eugenio teknik heyete, "Formamı geri istiyorum" mesajı verdi

31 Ekim 2018 16:13

İZMİR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda deplasmanda Kastamonuspor 1966\'yı uzatma dakikalarında Atakan\'ın ayağından bulduğu golle 3-2 yenerek 5\'inci tura yükselen Altay\'da iki gol kaydeden Pedro Eugenio teknik heyete, \"Formamı geri istiyorum\" mesajı verdi.
Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 2 haftadaki Kardemir Karabükspor deplasmanında ve Denizlispor maçlarında yedek soyunan Portekizli sol kanat biri frikikten olmak üzere attığı 2 şık golle yedek beklemek istemediğini gösterdi. Denizlispor mağlubiyeti sonrası yolların ayrıldığı Alper Avcı\'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın\'ın bu haftaki Gazişehir Gaziantep deplasmanında Pedro Eugenio\'ya ilk 11\'de şans vermesi bekleniyor.

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