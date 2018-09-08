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Spor

Altay'da neşeli günler

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor

08 Eylül 2018 15:53

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor. 
Siyah-beyazlı takımda futbolcuların saha içi ve saha dışındaki uyumları ve arkadaşlıkları teknik heyetle yönetimi sevindiriyor. Haftanın ilk idmanında 25 yaşına giren kaleci Aydın\'ın yüzünü takım arkadaşları doğum günü pastasıyla bularken, son antrenmanın ardından Ferhat, Pedro, Aydın gibi futbolcuların şok havuzunda birbirlerine su şakası yapmaları yüzleri güldürdü.
Yeni bir takım olmalarına rağmen oyuncuların kısa sürede birbirine kaynaştığını ifade eden sportif direktör Özden Töraydın, \"Lige iyi bir başlangıç yaptık ve her şey istediğimiz gibi gidiyor. Maçlarımızda sahada olan da kenarda görev bekleyen de sadece galibiyeti düşünüyor. Kimsede kırgınlık, küskünlük yok. Bizi son 2 senede başarıya taşıyan bu birlik ve beraberlik ortamı. Motivasyonumuzu bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Takımdaşlık ruhundan oldukça memnunuz\" diye konuştu.

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