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Spor

Altay'da moraller bozuk

İZMİR, (DHA) TFF 2

28 Eylül 2017 15:58

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'taki ilk yenilgisini Niğde Belediyespor deplasmanında 3-0\'lık sonuçla alarak zirvenin 3 puan gerisine düşen Altay\'da moraller bozuk. Nazilli Belediyespor deplasmanında hafta sonunda alınan 6-1\'lik galibiyet sonrası farklı skorla yenilen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Cüneyt Biçer, \"Maçlar kaybedilir, ama şuurumuzu kaybetmeyelim\" mesajını verdi.

Biçer, \"Maç başladığında ben de böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Moralli başladığımız  90 dakika maalesef kötü bitti. Oyun içinde dağıldığımız anlar oldu. Özellikle bunu çok iyi irdeleyeceğiz\" dedi.

Takımın başında görev yaptığı 31. maçta 3. kez oyundan tamamen koptuklarını belirten Biçer, \"Niğde\'de ikinci yarının ilk 15 dakikası dağıldık. Geçen sezon deplasmanda Kızılcabölük\'e 4-0 kaybettiğimiz maç, bu sezon da Şanlıurfaspor ve Niğde karşısında kontrolümüzü kaybettik. Bunu masaya yatıracağız. Niğde\'de ilk golü yediğimiz 30. dakikaya kadar rakip kalemize bile gelememişti. Tecrübeli bir takımız, bazen bu yenilgiler önemli dersler aldırır\" diye konuştu. Mağlubiyetle liderliği ıskalayan Altay, zirvedeki Gümüşhanespor\'un Sakaryaspor\'la berabere kalması üzerine aradaki farkın açılmamasıyla teselli buldu.

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