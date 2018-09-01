Altay'da Mohamed Habib Daf tamam

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay\'da yaklaşık 1 aydır takımla çalışmalara katılan Mohamed Habib Daf\'ın lisansı son anda yetiştirildi.

Transfer döneminin son gününde 2 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun işlemleri gece yarısı tamamlandı ve oyuncunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) işlendi. İmza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu da katıldı. Senegal Milli Takımı\'nda da görev alan Daf, son olarak Portekiz\'de Boavista forması giymişti. Toplam 6 yabancı oyuncu transferi gerçekleştiren Altay, transferde son gün Manisa Büyükşehir Belediyespor\'dan 21 yaşındaki stoper Yunus Öztürk\'ü ise altyapıya transfer etti.

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