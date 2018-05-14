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Spor

Altay'da Mazhar Zorlu anıldı

İZMİR, (DHA) Altay'ın unutulmaz başkanlarından duayen iş adamı Mazhar Zorlu, ölümünün 14'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

14 Mayıs 2018 17:37

İZMİR, (DHA)

Altay\'ın unutulmaz başkanlarından duayen iş adamı Mazhar Zorlu, ölümünün 14\'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. 
Hacılarkırı Mezarlığı\'nda gerçekleştirilen anma törenine iş ve spor dünyası ile Altay camiasının önde gelen isimleri katıldı. Merhumun oğlu Kemal Zorlu, Zorlu Ailesi, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İzmir spor camiasından birçok ismin yanı sıra holding çalışanları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Anma töreninde Zorlu\'nun kendi ses kaydından gençlere verdiği tavsiyeler dinletildi.
Kemal Zorlu, babasının yeri doldurulamayacak bir İzmir sevdalısı olduğunu, spor, sanat ve sanayi yanında özellikle eğitime yaptığı katkıların çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, \"Özgür Ekmekçioğlu başkanımızın emekleriyle iki sezonda gelen iki şampiyonluk inanıyorum ki babam başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm Altaylıların ruhunu şad etmiştir. Yakalanan başarı Ekmekçioğlu yönetiminin attığı emin ve dikkatli adımlarla yakın gelecekte özlem duyduğumuz Süper Lig seviyesine erişecektir\" dedi. 
Altay Başkanı Ekmekçioğlu ise Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin ve Esin Özgener gibi sembol isimlerin bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını söyledi.

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