Altay'da Maksut'un performansı yönetimin yüzünü güldürdü

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak evinde Ottocool Karagümrük\'ü 2-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Altay\'da ön libero Maksut Taşkıran\'ın performansı yönetimin yüzünü güldürdü.

Sezon başında Atiker Konyaspor\'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Karagümrük ağlarına bıraktığı golle toplam gol sayısını 4\'e çıkardı. Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor\'da gol atma başarısı gösteremeyen Maksut, 2015-16\'da Kocaeli Birlikspor\'da 3, 2013-14\'te Belediye Vanspor\'da 4 kez rakip fileleri sarstı. Genç futbolcu siyah-beyazlı formayla 1 gol daha atması halinde kendi adına bir sezonda attığı gol rekorunu kıracak. Maksut, ilk 6 haftada attığı 4 golle Altay\'ın en skorer futbolcusu konumunda. Öte yandan Altay, deplasmanda oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI