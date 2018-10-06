Altay'da kötü gidişat moralleri bozdu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de lider Gençlerbirliği\'ne evinde 1-0 yenilerek üst üste 3\'üncü mağlubiyetini alan Altay\'da moraller bozuk.

Yedi yıl sonra yer aldığı ligde ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan ve Play-Off hattında kendine yer bulan siyah beyazlı ekip, daha sonra art arda Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği\'ne yenilerek buradan uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 5 haftada 13 puan kaybeden İzmir temsilcisi, son 4 maçta ise sadece 1 gol atabildi. Altay\'ın bu düşüşü taraftarların da tepkilerine neden oldu.

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Alper Avcı eleştiri oklarının hedefi oldu. Tribünde bireysel olarak bazı taraftarlar genç teknik adamı istifaya davet ederken, bazı taraftarlar da Avcı\'nın oyuncu tercihlerinde hatalı olduğunu savundu. Maç sonunda teknik direktör Alper Avcı, \"Gençlerbirliği, Süper Lig seviyesinde bir takım. Maça iyi başladık, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Gol yedikten sonra fazla risk aldık ancak topa sahip olamadık. Pas tercihlerini yanlış kullandık, rakibi tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu.

