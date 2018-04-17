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Spor

Altay'da kaptan dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

17 Nisan 2018 17:25

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü evinde Play-Off yarışı veren Hacettepespor\'la karşılaşacak şampiyonluk hedefindeki Altay\'da kaptan Murat Uluç, yeniden ilk 11\'deki yerini alacak.
Geçen hafta Bugsaşspor deplasmanında teknik direktör Özden Töraydın tarafından kulübeye çekilen deneyimli santrfor, bu hafta cezalı Muharrem Ozan\'ın yokluğunda İzmir ekibinin gol umudu olacak. Attığı 11 golle takımın en skorer oyuncusu olan kaptan Murat, 3 haftadır rakip fileleri sarsamıyor. 
En son İzmir\'de oynanan Silivrispor randevusunda gol sevinci yaşayan usta krampon daha sonra Bandırmaspor (D), Karşıyaka ve Bugsaşspor (D) randevularında sessiz kaldı. Altay sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda oynadığı maçtan 0-0\'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Bugsaşspor karşılaşması sonrası hafif bir sakıtlığı bulunan stoper İbrahim Öztürk\'ün Hacettepespor müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti.

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