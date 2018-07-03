Altay'da ilk hedef tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA)

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, dün başlayan Erzurum kampına transferi tamamlayarak girdiklerini ve ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Son iki yılda iki kupa kazanan siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi 5\'i yabancı olmak üzere 8 takviye yapması taraftarları Süper Lig için heyecanlandırırken, Özden Töraydın iddialı konuşmaktan kaçındı. Herkesin herkesi yenebildiği zor bir lige 7 yıl sonra döndüklerini hatırlatan sportif direktör Töraydın, \"Kampa tam kadro girerek ilk adımı attık. Bundan sonra çok çalışacağız, takım olmayı öğrenip uyum sorununu aşacağız. Sezon boyunca ödemeleri düzenli yapacağız. Taraftarımız da yine yanımızda olacaktır. Sabırlı olmalıyız. Hepsi birleşince başarının gelmemesi için bir neden yok\" diye konuştu.

Ligdeki diğer kulüplere kendilerini kabul ettireceklerini ifade eden Özden Töraydın, \"Direkt şampiyon olacağız demek zor ama yine iddialı bir takım izleteceğiz. Karşımızda tecrübeli, büyük bütçeli rakipler olacak. Herkesin gücü birbirine yakın. Tüm takımların hedefi Süper Lig, çünkü orada büyük bir pasta var. Oyuncularımız istekli, nasıl bir camiada olduklarının farkındalar. Takım duygusunu daha iyi benimseyen öne geçecek\" dedi.

\"Bizim olduğumuz yerde her zaman hedef oluyor\" diyen Töraydın şöyle konuştu: \"Bizler hedefli insanlarız. Futbol otoritelerinin dediği gibi en zor ligde oynayacağız. Bünyemize uygun oyuncular aldık. Hem sportif hem de mali açıdan başarılı olmalıyız. Eğer doğru adımları atarsak, en başta koyduğumuz Süper Lig amacımıza ulaşırız.\"

Töraydın, geçen sezon son 4 hafta görev aldığı takımı TFF 1\'inci Lig\'e taşıdıktan sonra sportif direktörlüğe dönmüştü.

