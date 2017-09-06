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Spor

Altay'da hedef 3 puan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Altay, pazar günü deplasmanda Kahramanmaraşspor'u da mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor

06 Eylül 2017 18:03

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor\'u 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Altay, pazar günü deplasmanda Kahramanmaraşspor\'u da mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor.
Milli maç arasında takıma son yüklemeleri yaptıklarını ve fiziksel eksikleri olmadığını, Kahramanmaraş sınavına kadar taktiksel çalışmaları da tamamlayıp yüzde 100 hazır duruma geleceklerini ifade eden Teknik Direktör Cüneyt Biçer, \"Rakibimiz ilk haftada kaybetti. Dolu tribünler önünde oynuyorlar, bu kez galibiyet arayacaklar. İşimiz kolay olmayacak ancak 3 puan için oynayacağız\" dedi.
Kadrodaki lider oyuncu sayısının fazla olmasının kendileri için avantaj olduğunu kaydeden Cüneyt Biçer, \"Birbirini tanıyan futbolculardan kurulu bir takıma sahibiz, aynı zamanda çok karakterli oyuncularımız var. Geçen sezondan oturtulan hem yönetimsel hem oyunsal sistemin sürmesi de bizim için artı. Futbolcularımız sahada ne istediğimizi biliyor. Amacımız her maça ayrı ayrı konsantre olup kazanmak. Hedefimiz hep en üstlerde yer almak\" diye konuştu.
Öte yandan 2 yıllık sözleşme imzalayan ancak uçak bulamadığı için Giresun\'dan bugün İzmir\'e gelemeyen forvet Doğan Karakuş yarın takıma katılacak.

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