Altay'da Ekmekçioğlu'ndan taraftara tepki

İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1. Lig\'de Pazar günü Osmanlıspor\'u konuk edecek Altay\'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, antrenmana gelip futbolculardan hesap soran ve \"Bundan sonra kazma sapıyla geliriz\" diyerek takımı tehdit eden taraftarlara sert tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekmekçioğlu, takımın moral ve motivasyonununu bozucu söylemlerin son derece üzücü olduğunu belirterek, \"Büyük Altay, her zaman kadim centilmenlik geleneklerine bağlı kalarak karşılıklı saygı çerçevesinde taraftarı, sporcusu ve yöneticileriyle birlikte bir takım ruhu ile yönetilmiştir. Bu sürecin oluşumundaki en büyük pay, itici gücümüz olan Altay\'ın adı gibi büyük taraftarı ve camiası olmuştur. Hedefe giden yolda büyük mücadele veren futbol takımımız ligin son haftalarında istenmeyen puan kayıpları yaşamıştır. Bu puan kayıplarına bir taraftarımızın söylemiş olduğu takımımızın moral ve motivasyonunu bozucu tehdit ve şiddet içeren söylemler camiamız içinde büyük bir üzüntü yaratmıştır\" dedi.

\"BU TÜR SÖYLEMLERİ VE DAVRANIŞLARI YÖNETİM OLARAK KINIYORUZ\"

Hiç kimsenin futbolcu ve taraftarları karşı karşıya getirecek söylemlerde bulunamayacağını anlatan Ekmekçioğlu, \"Unutulmaması gereken bir diğer gerçek ise tehdit edilen bu sporcularımızın bir kısmının kulübümüzü 3. Lig\'ten 1. Lig\'e çıkarmak için mücadele ederek ter döken futbolcularımız olmasıdır. İyi günlerinde alkışladığımız bu futbolcularımızın bu kötü günlerinde de yanlarında olarak hep birlikte büyük Altay\'ın birlik ve berberliğini göstermeliyiz. Mesnetsiz gerekçelerle statlara alınmayan, en zor deplasmanlarda her türlü olumsuz olaya maruz kalsa dahi takımını yalnız bırakmayan büyük Altay taraftarı her zaman her yerde ve her koşulda kutsal formamızı taşıyan sporcularımıza sahip çıkmaya devam edecektir. Camiamızın centilmenlik ruhuna yakışmayan şiddet ve tehdit içerikli bireysel söylemleri ve davranışları yönetim olarak kınıyoruz. Bu söylemler asla camiamızın tümüne mal edilemez. Kulüp yönetimimiz her zaman taraftarı ve sporcusunun yanında bir bütün olarak hedeflerine koşmaya devam edecektir\" ifadelerini kullandı.