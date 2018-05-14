Altay'da Doğan ile yolların ayrılması bekleniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ilk olarak iç transferde kalacak-gidecek oyuncuları belirlemeyi planlayan Altay\'da orta saha oyuncusu Doğan Karakuş\'la yolların ayrılması bekleniyor. 2. Lig Beyaz Grup\'ta geride bıraktığımız sezon son 4 haftada teknik adam koltuğuna oturup takımı şampiyonluğa taşıyan Sportif Direktör Özden Töraydın, bu süreçte oynanan Bugsaşspor (D), Hacettepespor, Pendikspor (D) ve Gümüşhanespor maçlarında Doğan\'a forma şansı vermedi. Yönetimin 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen 24 yaşındaki futbolcuyla vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyuncu siyah-beyazlı formayla 25 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.