Altay'da Biçer'den duygusal veda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve mücadelesi veren Altay\'da yönetimin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Cüneyt Biçer, duygusal bir veda mesajı yayınladı. Cüneyt Biçer büyük oğluna Altay ismini verdiğini hatırlatarak, \"Kendimi bildim bileli her zaman ve her ortamda renklerini, formasını ve armasını gurur ile taşıdığım ve temsil ettiğim, canıma adını vermekten gurur duyduğum, kapısından içeri girdiğim andan itibaren tüm benliğimle sadece ve sadece arma aşkı ile mücadele ettiğim, bu mücadelenin sonunda gerek oyuncu olarak gerekse teknik adam olarak kazanılan başarılarda tribündeki 7\'den 70\'e tüm Altaylılar gibi aynı duyguları yaşadığım Büyük Altay\'dan ayrılırken, yürekten Altaylı olan herkesin bilmesini isterim ki bugünden sonra Altay tribünü bir kişi daha fazla olacaktır\" dedi.

Uzun yıllar altyapısında futbol oynadığı Siyah-beyazlı kulübü geçen sezon teknik patron olarak 3\'üncü Lig\'de Play-Off\'tan 2\'nci Lig\'e taşıyan Cüneyt Biçer şöyle devam etti: \"Bana ve ekibime bu büyük camiada çalışma, bu şerefli armaya bir kez daha hizmet etme, bu güzellikleri yaşama fırsatını veren öncelikle sayın başkanım Özgür Ekmekçioğlu\'na, Sportif Direktör Özden Töraydın\'a, eski başkanlarımızdan sayın Sabri Sevenoğlu\'na, değerli yöneticilerimize, bizimle kader birliği yapan tüm kulüp çalışanlarımıza, kazanılan başarıda en büyük pay sahibi oyuncu arkadaşlarımıza, bizi yürekten destekleyen dostlarımıza, desteklerini esirgemeyen değerli İzmir spor basınına ve her zaman, her yerde, hiçbir beklenti olmadan sadece gerçek Altay ruhu, kültürü ve gerçek aşkıyla destekleyen yürekli Altay taraftarına şükran ve teşekkürlerimizi sunarım.\"

Biçer, yarın Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi\'nde saat 11.00\'de basın toplantısı düzenleyecek.

İSMET TAŞDEMİR DÜMENDE

Altay yönetimi Cüneyt Biçer\'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için İsmet Taşdemir\'le anlaştı. Geçen sezon Ankaragücü\'nü 1\'inci Lig\'e taşıyan deneyimli teknik adam bugün siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıkacak. Bu sezon 9\'uncu haftada Bugsaşspor\'da göreve başlayan Taşdemir, 13\'üncü haftanın ardından Başkent ekibiyle 21 Kasım\'da sözleşmesini feshetti. 43 yaşındaki teknik adam daha önce Türk Telekomspor, Amed Sportif ve Kocaeli Birlikspor\'da teknik patronluk yaptı.

