Altay'da Avcı 1 puanı beğendi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde Ümraniyespor\'u 1-0 mağlup ettikten sonra deplasmanda Afjet Afyonspor\'la 1-1 berabere kalarak ilk 2 haftada 4 puan toplayan ve 5\'inci sıraya yerleşen Altay\'da teknik direktör Alper Avcı, 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadıklarını ifade eden genç teknik adam, \"İyi savunma yapıp hızlı ataklarla hücuma çıkmaya çalıştık. İkinci yarıda baskıya biraz daha direnç göstermeliydik. Orta sahada sıkıntı yaşadık. Savunmadaki başarımızı hücuma da yansıttığımızda daha iyi olacağız. Adaletli bir sonuç oldu, deplasmanda alınan 1 puan kazanç\" dedi.

KALECİ EMRE\'YE ALKIŞ

Siyah-beyazlı takımda dün kaleci Emre yaptığı kritik kurtarışlarla alkış topladı. Geçen sezon kiralık oynadığı İzmir temsilcisinde ikinci kaleci olan genç file bekçisi bu sezon eldivenleri Egemen\'in elinden kapmayı başardı.

Ümraniyespor galibiyetinde teknik heyete güven veren Emre, Afyon deplasmanında da kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Altay\'ın bu yıl bonservisiyle kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki kaleci, alınan 1 puanda önemli pay sahibi oldu. İzmir ekibi cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.