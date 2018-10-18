Altay zirveye diş geçiremedi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Spor Toto 1\'inci Lig\'de 9 puanla 11\'inci sırada yer alan Altay, ilk 8 haftada Play-Off hattında yer alan rakiplerine diş geçiremedi.
Zirvenin takipçisi Boluspor\'la deplasmanda 0-0 berabere kalan, 5\'inci sıradaki Giresunspor\'a evinde 1-0 yenilen siyah beyazlılar, son olarak lider Gençlerbirliği\'ne taraftarının önünde tek golle boyun eğmekten kurtulamadı. Ligde son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi pazar günü son sıradaki Kardemir Karabükspor\'u yenerek yeniden ilk 6 yarışına tutunmayı hedefliyor. Altay son galibiyetini 25 Ağustos\'ta İstanbulspor deplasmanında 5-0\'lık skorla elde etti. Siyah beyazlı ekip, rakibini dize getirip 57 gün sonra sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.