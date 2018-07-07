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Spor

Altay üçte üç peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Alper Avcı, yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olacağını söyledi

07 Temmuz 2018 14:09

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'e 7 yıl sonra dönen Altay\'da teknik direktörlük görevine getirilen Alper Avcı, yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig\'e yükselmek olacağını söyledi. Siyah-beyazlı kulübün son iki sezonda 3\'üncü Lig ve 2\'nci Lig\'de şampiyon olduğunu hatırlatan genç teknik adam, \"Altay\'ın hedefi her zaman bulunduğu konumda en iyi olmaktır. Biz de üst lige yükselmek istiyoruz. Bu direkt şampiyonluk da olur Play-Off\'tan çıkmak da olur. Hak ettiğimiz Süper Lig\'e yükselmek için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.
UEFA Pro Lisansı\'na sahip en genç teknik direktör olan Alper Avcı, Erzurum kampının verimli geçtiğini dile getirdi. Çalışmaları 27 kişilik kadroyla sürdürdüklerini belirten teknik patron Avcı, \"Tüm hazırlıklarımızı üst lige yükselmek için yapıyoruz. Kampta çok kısa süre geçmesine rağmen takımın eskileri ve yenileri kaynaştı. Hepsi çok istekli. Kaliteli yabancılar aldık, oyuncu grubu burayı sahiplendi. Özveriyle çalışıyorlar, çok ümitliyim. İyi bir takım izleteceğimiz garanti. Mücadeleci kaliteli bir ekip olacağız\" dedi.

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