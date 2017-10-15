Altay teknik direktörü Biçer "Altay'ın bir üst lige çıkacak takımlardan bir tanesi olacağına adım gibi eminim"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 1-0 geriye düştüğü maçta Fethiyespor\'u uzatma dakikalarında Furkan\'ın ayağından bulduğu golle 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Altay\'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, sezon sonunda bir üst ligde olacaklarını vurguladı. Kazanılması gereken bir karşılaşmayı uzatmalarda da olsa kazanarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Cüneyt Biçer, \"Biz ne kaybettiğimiz puanlardan sonra yok olmuş, mahvolmuş, herşey bitmiş gibi yaşıyoruz, ne de kazandıklarımızdan sonra şampiyon olmuş gibi düşünüyoruz. Çünkü çok zor bir lig oynanıyor ve bu lig inanılmaz derecede dikenli bir yoldan geçiyor. Ama yılın sonunda Altay\'ın bir üst lige çıkacak takımlardan bir tanesi olacağına adım gibi eminim. Tek dileğimiz bu bilinçle yola devam etmek. Her şartta biz çıkacağız\" dedi.

Rakip futbolcuların zaman çalmak için kendilerini yere bırakmalarını eleştirmekten yorulduğunu dile getiren genç teknik adam, \"75 dakikadan fazla oynayamıyoruz. Her maçta karşımızda yatan, vakit geçirmek için çabalayan bir takım var. Bunu sadece Fethiyespor için söylemiyorum. Birçok karşılaşmada yaşadığımız bir şey. Bu da bizim canımızı sıkıyor, ritmimizi, oyunumuzu ve sinirimizi bozuyor. Sen ayakta kalıp oynamaya çalışırken, karşında sürekli bahane uydurup yatan bir oyuncu grubu var. Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu bunun önüne geçmeli. Çünkü futbolun tadı kaçmaya başladı\" yorumu yaptı. Teknik Direktör Biçer, seyirciye de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Furkan siftah yaptı

ALTAY\'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Furkan, dün Fethiyespor karşısında ilk 11\'de sahaya çıkıp 90+4. dakikada ağları sarsarak hem takımına 3 puan kazandırdı hem de bu sezonki ilk golünü attı. Son golünü geçen sezon 3. Lig\'de Çorum Belediyespor\'la İzmir\'de oynanan Play-Off yarı final rövanş maçında 90. dakikada aynı kaleye kaydeden Furkan, 159 gün sonra rakip fileleri sarstı. Furkan\'ın Çorum\'a attığı gol sonrası Altay karşılaşamayı uzatmaya taşıyıp finale çıkmış, daha sonra ise finali de kazanarak 2. Lig\'e yükselmişti.