Altay Teknik Direktörü Biçer: "1995'te gittim, yine giderim"

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde 3-1 öne geçtiği maçta Bugsaşspor\'la 3-3 berabere kalarak lider Gümüşhanespor\'un 2 puan gerisine düşen 2\'nci sıradaki 28 puanlı Altay\'da bazı taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer, kulübe zarar verdiğini düşündüğü anda görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

\"1995\'te bir kere \'Git\' dediler, gittim. Oyuncuydum, hiç düşünmedim giderken. Ağzımı açmadan gittim. 21 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğüm Altay\'a zarar vermem. Yönetimle, futbolcularla oturup konuşacağız. Eğer yaptığımız işler gerçekten ayrılmamızı gerektiriyorsa, sorun bizden kaynaklıysa hiç düşünmem yine giderim\" dedi.

Aldığı tepki nedeniyle üzüldüğünü dile getiren teknik direktör Biçer, \"Altay\'a 1 yıldır emek veriyoruz, 40\'ın üzerinde maça çıktık. Şunu çok net ifade ediyorum, geldiğimiz günden beri en iyisini yapmaya çalıştık ve yaptıklarımızın sonucunda destek veren herkesle bir şampiyonluk yaşadık. Şu an bulunduğumuz yerin, \'İstifa\' diye bağırılacak kadar kötü bir yer olduğunu düşünmüyorum. Taraftar daha iyisini istiyor, saygı duyuyoruz. Neden bu duruma maruz kaldığımızı düşünmemiz lazım. Verilmesi gereken karar neyse veririz\" diye konuştu. Rakibin yaşadığı olumsuzlukların konsantrasyonlarını bozduğunu belirten Biçer, bu beraberlikten dersler çıkaracaklarını ifade etti. Altay\'da sol bek Serkan, Hacettepe deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

ERBUĞA UNUTULMADI

Ümit Milli Takım Antrenörlüğü görevindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Altay\'ın sembol futbolcularından Sabahattin Erbuğa, vefatının 18\'inci yıl dönümünde anıldı. Erbuğa için kendisiyle aynı adı taşıyan 6 yaşındaki torunu Sabahattin Altay\'ın eğitim gördüğü Altay Akıncılar Futbol Okulu\'nda lokma döküldü. Eşi Naciye Erbuğa, \"Sabahattin\'in Altay aşkı bambaşkaydı. Torunumuz da inşallah onun yolunda gidecek ve bu camiaya hizmet edecek\" dedi.

FOTOĞRAFLI