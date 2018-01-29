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Spor

Altay Teknik Direktör Taşdemir: "Mücadele gücümüz yüksekti, tek sevindirici nokta bu"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek lider Gümüşhanespor'la arasındaki puan farkını 3'e düşüren Altay'da sergilenen futboldan çok gösterilen mücadele alkış topladı

29 Ocak 2018 15:46

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Kahramanmaraşspor\'u 3-1 mağlup ederek lider Gümüşhanespor\'la arasındaki puan farkını 3\'e düşüren Altay\'da sergilenen futboldan çok gösterilen mücadele alkış topladı. Kendi hatalarından yedikleri erken golün panik yapmalarına neden olduğunu anlatan teknik direktör İsmet Taşdemir, \"İstediğimiz baskılı futbolu yüzde yüz oynayamadık. Rakip oyunumuzu bozdu. Yine de oyuncu kardeşlerimin kazanma arzusuyla maçı kopardık. Mücadele gücümüz yüksekti, özveri hep vardı. Tek sevindirici nokta bu\" dedi.
Şampiyonluk yarışında takımların birbirlerine yakın olduğunu vurgulayan Taşdemir, \"Ben kendi ekibime, kendi oyunuma ve maçlarımıza bakıyorum. Çünkü bir tane rakibimiz yok, takımların puanları birbirine çok yakın. Her hafta ne yapıyoruz, ne yapabiliriz diye odaklanıyorum. Sakatlıklar nedeniyle eksiklerimiz var, onlar da aramıza döndüğünde çok daha güçlü olacağız. Biz bir takımız ve sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Forma giyen oyuncu var gücüyle mücadele ediyor, kadroda olmayanın yokluğunu aratmıyor. Her futbolcum benim için önemli\" diye konuştu. 
FURKAN MERAK KONUSU
Altay\'da geçen hafta Ümraniyespor\'la söz kesen ve Kahramanmaraş galibiyetinde oyuna ikinci yarıda girip son golü kaydeden Furkan\'ın durumu belirsizliğini koruyor.
\"Furkan\'ın durumunu ben de bekliyorum\" diyen teknik direktör İsmet Taşdemir, \"Oyuncuya daha önce önünün açılacağı konusunda söz verilmiş. Furkan ayrılmak istedi, kulüp onun geleceği için razı geldi. Transfer görüşmesi nedeniyle performans vermesi zor. Dalgalanmalar yaşadı, bu çok normal. Karşı kulübün net bir şey bildirmemesinden dolayı sürüncemede kaldı. Furkan gitmezse her zaman bizim oyuncumuz, iyi bir futbolcu. Transfer olayları onu yıprattı, arka plana düşürdü gibi oldu. Durumunun netleşmesi bizim için de iyi olur\" yorumu yaptı.

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