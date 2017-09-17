Altay tat vermedi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Şanlıurfaspor\'la 1-1 berabere kalarak 3\'te 3 yapma şansını kaçırıp, liderliği Bandırmaspor\'a kaptıran Altay, etkisiz futboluyla 1 puana sevindi. Yaklaşık 5 bin taraftarının desteğiyle mücadele eden siyah-beyazlı takım, Şanlıurfa ekibi karşısında özellikle ikinci yarıda rakibine net pozisyonlar verdi. İlk 35 dakikada oyunun istedikleri gibi gittiğini ancak bireysel hatadan gol yediklerini dile getiren Teknik Direktör Cüneyt Biçer, \"İkinci yarıda da yine bireysel hatadan Şanlıurfaspor boş kaleye golü kaçırdı. Dağıldığımız durumlar oldu, bunun nedenini bulmamız gerekiyor. Kabul etmek gerekirse karşımızda iyi bir takım vardı\" diye konuştu.

Şanlıurfaspor\'un geçen sezon 1. Lig\'den düştüğünü, iyi transferler yaparak hızlı oyunculara sahip olduğunu anlatan genç teknik adam, \"İkinci devre istediğimiz gibi oynayamadık. Puan kaybı yaşadık ama bu maçlar zor maçlar. Deplasmana gittiğimizde onlar için de zor olacak. Biz topa sahip olmak istiyoruz. Bu sezon farklı bir sistemle oynuyoruz, kabuk değiştirmek kolay değil. Daha az top kaybetmeliyiz. Kontrol elimizde olmalı. Ön tarafı daha iyi kullanmamız gerekiyor\" dedi. Sakatlığı bulunan ilk 2 haftanın yıldızı İbrahim Akın\'ın eksikliğini hissettiklerini ancak bunun mazeret olmadığını söyleyen Cüneyt Biçer, \"İbrahim olmadan da kazanmayı bilmemiz lazım. Bir oyuncuya bağlı yaşayamayız\" yorumu yaptı.

Eski başkandan sitem

ALTAY\'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, Şanlıurfaspor maçını taraftarlarla birlikte kapalı tribünde izledi. Sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi süren Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, \"Protokol tribününe gelenlere değer biçen yönetimimize ve akıl hocasına teşekkürler. Her zaman her yerde büyük Altay\" yorumu yaptı. Altay yönetimi, yeni sezon öncesi protokol tribününü ücretli yaparak VIP kartlar bastırmıştı.