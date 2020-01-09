Altay tankları: İhale var, fabrika var, Katarlı ortak var, motor yok

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ihalesini 2018'de hükûmete yakınlığıyla tanınan iş insanı Ethem Sancak'ın kazandığı BMC şirketinin motor bulunamadığı için Altay tankının yapımına başlanamadığını belirtti.

Demir 9 Kasım 2018'de yaptığı Twitter paylaşımında ilk Altay tankının 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslime dileceğini duyururken, ihaleden 14 ay sonra yaptığı açıklamada ifade değişikliğine gitti. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, "Altay tankında T0 artı 18 gibi bir sözleşmemiz var. Şu an için firma elinde güç paketi (motor ve transmisyon) olmadığından T0 başlatılamıyor" diyerek tankın geçen onca süreye rağmen üretimine başlanamadığını duyurdu ve 18 aylık sürecin tanka motor bulunduktan sonra yürürlüğe gireceğini ifade etti.

"Yapılan başvurunun sonuçlanmasını bekliyorduk, bu başvuru pozitif veya negatif sonuçlanmadı. Bekliyoruz ancak, motor yani güç paketi alternatif aramaları sürüyor, çok yakında sonuçlanmasını umuyoruz. Motor olduktan sonra 18 ayı üzerine koyacağız" diyerek 14 ay önce ihalesi verilen proje için hâlâ motor arayışı olduğunu duyuran Demir, BMC'nin tankı ne zaman üretmeye başlayabileceği ile ilgili bir bilgi vermedi.

Altay tanklarının ilk olarak Koç'a ait Otokar şirketi tarafından üretileceği belirtilmiş ve şirket 2015'te seri üretime geçileceğini açıklamıştı. Ali Koç'un proje için "bütün altyapı, planlama ve programlamayı" yaptıklarını açıklamasının ardından teklifin uygun bulunmadığı ve Altay üretiminin ihaleye çıkarılacağı duyuruldu. Yapılan ihaleyi Erdoğan hükûmetine yakınlığıyla bilinen AKP Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (DHK) üyesi Ethem Sancak'a ait Katar ortaklı BMC kazandı.

İhale sürecinde AKP hükûmetinin BMC'ye kolaylık sağladığı iddiaları gündeme geldi. BMC'nin ihaleyi almasının ardından devlet, Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı da Katarlı ortağı olan BMC'ye verdi. Tank Palet Fabrikası'nın 20 yıllığına Katar ortaklı firmaya verilmesi muhalefetin sert tepkisine yol açtı.

Ethem Sancak HaberTürk televizyonunda katıldığı bir yayında konuya ilişkin soruya "Tank Palet Fabrikası'nın Katarlıların doğrudan veya dolaylı tank palet olayıyla ilgileri yok. Katarlıların işe karışmaları BMC ile olan ortaklıklarından dolayı” yanıtı verdi.

Aynı yayında programa telefonla bağlanan CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile tartışan Sancak, "Benim siyasi kimliğim var" demişti.