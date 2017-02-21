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Ekonomi

Altay Tankı'na Nurol Holding de talip

"FNSS, şu anda tank üretimi konusunda Türkiye'nin en etkili firması; dolayısıyla Altay Tankı'yla ilgilenmemiz de doğaldır"

21 Şubat 2017 18:37

Nurol Holding'in BAE Systems ile ortak girişimi FNSS Savunma Sistemleri, Altay Tankı'nın üretimiyle ilgileniyor.

BloombergHT canlı yayını, Piyasa Hattı programında Hande Demirel'in konuğu olan Nurol Holding CFO'su Kerim Kemahlı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Nurol Holding'in mevcut projeleri ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini paylaşan Kemahlı, Hande Demirel'in sorusu üzerine Altay Tankı üretimiyle ilgilendiklerini söyledi.

Kemahlı, "FNSS iştirakimiz olarak Altay Tankı'nın üretimiyle ilgileniyoruz. Şu anda Endonezya'yla orta boy tank prototipi üretimi konusunda protokülümüz var, tank üretimi konusunda belli bir tecrübemiz de var. FNSS, şu anda tank üretimi konusunda Türkiye'nin en etkili, en tecrübeli firması olabilir. Dolayısıyla iglilenmemiz de doğaldır" dedi.

FNSS Savunma Sistemleri

BusinessHT'de yer alan habere göre, FNSS Savunma Sistemleri Nurol Holfin'in British Eurospace ile yüzde 51'i kendilerine ait olmak üzere ortak girişimi. Şirket Türk Silahlı Kuvvetleri ile Müttefik Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için paletli ve tekerlekli Zırhlı Muharebe Araç aileleri ile Silah Sistemleri’nin tasarım, üretim ve satışı amacıyla 1986 yılında kuruldu.

Tümosan ek süre aldı

Diğer taraftan Altay Tankı'nın motorunu geliştirmekte olan Tümosan, geçtiğimiz hafta aldığı yeni ek süre 24 Şubat Cuma günü sona eriyor. Projenin ana yüklenicisi ise OTOKAR.

2016 yılının Kasım ayında Savunma Sanayi Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, "Altay milli tank projesinde geliştiren firmadan (Otokar) yenilenmiş bir teklif istedik, değerlendirmesi devam ediyor ama sona yaklaştık" demişti.

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