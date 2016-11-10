Altay tankı seri üretim için hazır

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, milli ana muhabare tankı Altay'ın seri üretim için hazır durumda olduklarını söyledi. Koç, tankın prototip üretiminin başarıyla sonuçlandığını belirterek “Milli ana muharebe tankı Altay’ın tasarım ve prototip üretimlerini başarıyla tamamladık. Seri üretim için fiyat teklifimizi verdik ve göreve hazırız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) savunma sanayii ve iş geliştirme platformu ‘High Tech Port by MÜSİAD’ fuarına katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, "Milli ana muharebe tankı Altay’ın tasarım ve prototip üretimlerini başarıyla tamamladık. Seri üretim için fiyat teklifimizi verdik ve göreve hazırız. 250 adetlik ilk seri üretim için son teklif yapıldı. Düğmeye basıldığı andan itibaren seri üretime 18-22 ay içinde başlayacağız. Savunma sanayiindeki 29 yıllık birikimi ile Otokar, Altay tankının seri üretimini de başarıyla gerçekleştirecektir" dedi.

"Türkiye'nin milli gururu olacak"

Otokar’ın ürettiği 30 bine yakın askeri aracın başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 30’a yakın dost ve müttefik ülkenin ordusunda görev yaptığını ifade eden Koç, “Ayrıca bu araçlar Birleşmiş Milletler görev birimlerinde dünyanın çeşitli bölgelerinde hizmet veriyor. Türkiye’nin milli gururu olacak Altay’ın seri üretimini başarıyla gerçekleştirecek yetkinliğe sahibiz. Görevlendirildiğimiz takdirde üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeye hazırız. Ülkemiz savunma sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamanın da ötesinde Altay’ın ihracatını gerçekleştirebilecek seviyelere getirmeyi hedefliyoruz. Dost ve müttefik ülkelerin Altay’a gösterdikleri ilginin uzun vadede ülkemizin savunma sanayii ihracatına da olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin yurtdışı ve yurtiçi pek çok çalkantıya rağmen ekonomik performansıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almayı sürdürdüğünü vurgulayan Koç, şunları söyledi: “Türkiye’nin global konumunu güçlendirebilmesi ve tehditleri bertaraf edebilmesi için inovasyon ve teknolojik gücünü geliştirmeyi sürdürmesi gerekiyor. Koç Topluluğu olarak ülkemizin potansiyeline ve geleceğine olan güvenimiz ve inancımızla Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerimizi artıran yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemizde sanayiinin gelişimine milli savunma projeleri önemli katkı sağlamaktadır. Otokar’ın ana yükleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Türkiye’nin en büyük kara sistemi projesi olan Altay projesi de savunma sanayiimize büyük bir ivme getirmiştir. Altay projesi ile savunma sanayiimiz 7 yıl gibi kısa bir süre içinde kabiliyetlerini geliştirmiş, Otokar ve alt yükleniciler de dikkate değer bir bilgi birikimi ve deneyim kazanılmış ve sektörümüz kendi teknolojisini yaratmıştır. Bugün gerçekleşen fuar da, Türk savunma sanayiinin uluslararası alanda geldiği noktayı ortaya koyuyor.”