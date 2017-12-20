Altay Sportif Direktörü Töraydın'dan futbolculara övgü

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta lider Gümüşhanespor\'u deplasmanda yenerek ilk yarıyı rakibinden 4 puan geride ikinci sırada tamamlayan Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın, futbolcuları övdü. Takımın ilk yarı boyunca inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Töraydın, \"Ancak rakipler de puan kaybetti. Son Gümüşhane maçında futbolcular gereken reaksiyonu gösterip iddiamızı kanıtladı. Saha içinde birbirlerini adeta kamçıladılar. İkinci yarıda bu çıkışı sürdürmeyi istiyoruz\" dedi.

Ara transferde takviye yapılıp yapılmayacağıyla ilgili teknik direktör İsmet Taşdemir ile temas halinde olduklarını belirten Özden Töraydın, Süper Lig kulüplerinin gözdesi haline gelen Furkan için de, \"Hem futbolcunun hem de kulübün menfaatine uygun bir teklif gelmesi durumunda değerlendiririz. Türkiye çapında yaptığımız spor okulu yapılanmasıyla 10 bin öğrenciye ulaştık. Altyapımızdan yeni Furkanlar çıkacak\" diye konuştu.

Altay, devre arası izninin ardından pazar günü Antalya\'da kampa girecek.