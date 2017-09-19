Altay Sportif Direktörü Töraydın: "3 eski alacaklı, transferin son gününde kulübe yasak koydurdu"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ALTAY Sportif Direktörü Özden Töraydın, üç eski alacaklının transferin son gününde kulübe yasak koydurduğunu, Ankaragücü\'nden aldıkları Ferhat Çulcuoğlu\'na lisans çıkarabilmek için bu şahıslara 80 bin TL ödemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Anlaştıkları yeni futbolculara lisans alabilmek için yeni sezon öncesi faiziyle birlikte 1 milyon 815 bin TL borç ödediklerini belirten Özaydın, \"Tüm dosyaları kapattık derken, Nuri Adıgüzel, Mahmut Çalış ve Şahin Şekerci\'nin dosyalarını avukatları Futbol Federasyonu\'na elden verdi. Bu işte art niyet olduğuna inanıyorum. Üç dosya yüzünden son gün yaklaşık 80 bin TL ödemek zorunda kaldık\" diye konuştu.

Antrenör Melih Balyan dışında hiçbir alacaklının fedakarlık yapmadığını söyleyen Töraydın, \"Sadece Melih Balyan faiz talebinde bulunmadı. Herkes kişilerden mağdur ancak bunu kulübe mal ediyor. Her yerde, Altaylı olduklarını söylüyorlar ancak son dakikada yolumuza taş koyuyorlar. Biz borcumuza sadığız, zamanı gelince ödüyoruz. Son dakikada gerçekleşen bu olay bizi çok üzdü\" diye konuştu.

Geçen sezon transfer yasağını kaldırmak için toplam 1.9 milyon TL ödediklerini hatırlatan Töraydın, \"Geçen yıl rahmetli Şehmus Özer\'in önderliğinde eski futbolculardan çoğu faiz alacağında fedakarlık yapmıştı, sadece Yunus Altun tüm parasını aldı\" ifadesini kullandı.