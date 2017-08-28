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Spor

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, takımın performansından memnun kalmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, takımın performansından memnun kalmadı

28 Ağustos 2017 16:32

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'taki ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor\'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın, takımın performansından memnun kalmadı.
İlk hafta kazanmanın önemli olduğunu ve skor açısından istediklerini aldıklarını ancak oyunsal anlamda eksikleri olduğunu söyleyen Töraydın, \"Topa daha fazla sahip olmalıyız. Çok pas hatası yaptık. Farklı galibiyet nedeniyle havalara uçmuyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı, çünkü rakibimiz hazır değildi. Biz de tam olarak hazır değiliz. Ligde 5\'inci haftadan sonra tablo netleşir\" dedi.
Şampiyonluk havasına erken girmenin kendileri için dezavantaj yaratabileceğini dile getiren Özden Töraydın, \"Bu ligde her takım birbirini yenebiliyor. Biz iyi bir ekibiz ve üst sıralarda yer almak istiyoruz. Fakat hedef takım olmak istemiyoruz. Kahramanmaraşspor deplasmanına ciddiyetimizi bozmadan hazırlanacağız. Alternatifli bir kadromuz var ancak hazır ve kaliteli oyuncu bulursak takviye yapabiliriz\" diye konuştu. Altay\'ın, stoper ve orta saha oyuncusu transferi yapabileceği öğrenildi. Bu arada yönetim menajerlerin önerdiği Göztepe\'den ayrılan sağ bek Benjamin Fuchs\'un transferine sıcak bakmadı.


 
 

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