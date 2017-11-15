Altay sportif direktörü Özden Töraydın: "Sahada gülen taraf olmak istiyoruz"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü Karşıyaka ile oynayacağı derbiye odaklanan zirve takipçisi Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın, rakibin son sırada yer almasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı. İki takımın da 3 puana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Töraydın, \"Çok zorlu bir maç olacak. Karşıyaka kadro yapısıyla iyi bir takım. Camiasıyla Türkiye\'ye mâl olmuş bir kulüp. Moral bozuklukları var ama onlar da derbiye farklı motive olacaklar. Sıralamadaki yerlerinin bir önemi yok\" dedi.

Yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezon aynı kadroyla Play-Off\'u kaçırdığını hatırlatan Özden Töraydın, \"Kaliteli futbolculara sahipler. Önceki hafta Şanlıurfaspor\'u yenerek bunu gösterdiler. Gerçek potansiyellerini sahaya yansıttıklarında ligin en iyi takımlarından biri oluyorlar. Bu yüzden zor bir müsabaka bizi bekliyor\" diye konuştu. Karşıyakalı taraftarların geçen sezon kendilerine zorlu süreçte destek verdiğini hatırlatan Töraydın, \"Dostluk baki kalacak, sahada gülen taraf biz olmak istiyoruz\" yorumu yaptı.

İBRAHİM KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Altay\'da ibrahim Akın krizi çözüldü. Bandırmaspor maçı öncesi Teknik Direktör Cüneyt Biçer\'e, \"Beni ya ilk 11\'de oynatın ya da kadroya almayın\" resti çekip müsabakayı tribünden izleyen tecrübeli futbolcuyla ve Biçer\'le bir araya gelen Sportif Direktör Özden Töraydın, olayı tatlıya bağladı. Töraydın, \"Sorunu aile içinde çözdük. Futbolcular zaman zaman duygusal davranabiliyor. İbrahim Akın özel bir oyuncu ancak kadrodaki 26 futbolcumuz da oynayabilecek kapasitede, kimseyi ayırmıyoruz. Armayı taşıyan hiçbir oyuncumuzu ezdirmeyiz. Forma verirken adil davranan hocamızın kararlarına saygı duyuyoruz. Bu takımın patronu Cüneyt Biçer\" dedi.

SÜPER ANNEANNE

Altay\'ın forveti Hüsamettin Yener\'in anneannesi Saniye Ayan, siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu. Torununun geçen haftaki Bandırmaspor maçını izlemek için Ordu\'dan İzmir\'e gelen 80 yaşındaki anneanne, Atatürk Stadı\'nın merdivenlerini bastonuyla çıkarken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafların yayılmasından sonra Saniye Ayan\'ın torunu Hüsamettin için tribünde yer aldığı ortaya çıktı. Anneannesinin geçen sezon da kendisini seyretmek için maçlara geldiğini belirten genç golcü, \"Anneannemi çok seviyorum. Bana destek vermesi beni daha iyi motive ediyor. Benim için gurur verici bir durum\" diye konuştu.

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