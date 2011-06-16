-ALTAY: ÖSYM SKANDALLAR TARİHİ YAZIYOR Ankara (A.A) - 16.06.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, ''Eskiden güvenilir kurumların başında olan ÖSYM, bugün Ali Demir'le skandallar tarihi yazıyor. En ufak bir hatanın dahi kabul edilemeyeceği bir kurum olan ÖSYM'deki hatalar zinciri gençlerimizin umutları, emekleri ve geleceğini hiçe sayan AKP zihniyeti tarafından görmezden geliniyor'' dedi. Altay, açıklamasında 2011-Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) 2. Aşama Sınavı'nda geçen yılın tekrarı niteliğindeki soruların sorulmasına tepki göstererek, ÖSYM'de yaşananların artık bir ''skandal'' olmaktan çıktığını belirtti. Altay, şunları kaydetti: ''Yaşanan skandal değildir, kopya değildir, tam bir kepazeliktir. Bu aslında iktidar şımarıklığıdır. Eğer bir kurum yöneticisi o kurumu çökertiyorsa ve buna rağmen ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları o yöneticiye sahip çıkıyorsa o yöneticiden her şey beklenir. Bu saatten sonra kim tutar Ali Demir'i? Bütün iktidar Ali Demir'in arkasında ise sorun Ali Demir'de değil, ona sahip çıkanlardadır. Bu umut tacirleri, bu emek tüccarları ülkemizin geleceği gençlerimizi ciddiye almamakta, onların geleceğini şekillendiren sınavların merkezini skandallar merkezine çeviren Ali Demir'i umursamazca savunmakta kararlıdır.'' ''CHP olarak gençlerimizin geleceğini ve emeklerini hiçe sayan bu yaklaşımı kınıyoruz'' diyen Altay, ''Tahammül sınırlarını çoktan aşan bu skandallar zincirine 'dur' demenin vakti çoktan gelmiş de geçmektedir. CHP olarak gençlerimizin geleceğini ve emeklerini hiçe sayan bu yaklaşımı kınıyoruz. Başbakandan, skandallarla tarih yazan ÖSYM başkanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Kendisine yakışan bu olacaktır. Bakalım ÖSYM Başkanı sorumsuzlukta, hak gasbında ve etik davranıştan yoksunlukta ne kadar daha direnecektir ve daha ne kadar gençlerimizin geleceğini çalmaya devam edecektir'' dedi.