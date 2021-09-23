Altay maçı öncesi Beşiktaş'ta 8 eksik

Süper Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 8 oyuncu sakatlık ve kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Eksiklere ek olarak Atiba ve Welinton’un durumu da belirsiz.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Domagoj Vida, Necip Uysal, Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Kevin N’Koudou’ya ek olarak Adana Demirspor mücadelesinin ardından 3 oyuncu daha eklendi. Maçı sarı kartla tamamlayan Valentin Rosier, soyunma odası tünelinde yaşanan kargaşa da ikinci sarıyı da görünce yarınki Altay mücadelesinde cezalı duruma düştü. Ek olarak Rachid Ghezzal ve takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi de dizindeki problem sebebiyle yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş ’ta hafif sakatlıkları bulunan Welinton Souza ve Atiba Hutchinson’ın ise durumlarının bugün netlik kazanması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından 8’i kesin olmak üzere toplamda 10 oyuncusundan yararlanamama durumu olan Siyah-Beyazlılar’ın mevcut durumda 2’si kaleci olmak üzere toplamda 15 oyuncusu kaldı.

Teknik ekibin, eksikler sebebiyle Altay mücadelesi kadrosuna genç takımdan Serdar Saatçi ve birkaç ismi daha Altay deplasmanına götürmesi bekleniyor.