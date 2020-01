Altay kaçanlara yandı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Zonguldak Kömürspor\'la 0-0 berabere kalarak 2 puan yitiren Altay, rakibi karşısında yakaladığı net fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşıyor. Lider Gümüşhanespor\'la arasındaki puan farkı 6\'ya yükselen siyah-beyazlılar ikinci sıradaki yerini korumasına rağmen 18\'inci haftayı Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor\'la birlikte 33 puanda tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, \"90 dakika boyunca rakip ceza sahasında oynadık ama sahanın bataklık olması ve fırsatları cömertçe harcamamız nedeniyle 1 puanla yetindik. Çok rahat galip gelebilirdik, üzgünüz\" dedi.

İlk yarıdaki performanslarına oranla ikinci yarının ilk haftasında daha baskın ve mücadeleci oynamaya başladıklarının altını çizen Taşdemir, \"Takımın isteği ve arzusu iyiydi. Geriye 16 maçımız kaldı, aynı şevk ve istekle devam edeceğiz. Zirvenin 6 puan gerisindeyiz ama bu ligde her zaman her şey olabilir. Önümüzdeki maçlarda alacağımız skorlar önemli. Henüz çok erken, bu ligde 9 puanlık farklar kapatıldı. İyi yoldayız. Zonguldak\'ta tek eksiğimiz goldü. Mazeretlere sığınmayacağız. Her hafta kapanan takımlara karşı oynayacağız, bunu aşmayı bilmemiz lazım\" diye konuştu.

Altay\'da Hüsamettin cezalı duruma düştü.