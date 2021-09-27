Altay'ın Hollandalı futbolcusu Kappel: Beşiktaş'ın Ajax karşısında şansı sıfır, 9-0'lık Cambuur maçı gibi olacak

Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel ülkesinde verdiği röportajda Beşiktaş'ın Ajax karşısında hiç şansı olmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta eksik oyuncular dikkat çekiyor.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi 11 eksik bulunuyor.

Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, ESPN'e verdiği demeçte Ajax - Beşiktaş maçını değerlendirirken siyah-beyazlı ekibe şans tanımadı.

"9-0'lık Cambuur maçı gibi olacak"

Ajax'ın Beşiktaş'ı rahat geçeceğini iddia eden Kappel, "Kısa ve net, Beşiktaş'ın şansı sıfır. İpler tamamen Ajax'ın elinde. Kime karşı 9-0 kazanmışlardı, Cambuur'a karşı mı? Bu da öyle bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları takımla Amsterdam'a gerçekten gelemezsiniz. Ajax erken bir gol bulursa canavarca bir skor ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Beşiktaş'ın eksiklerine dikkat çeken Hollandalı futbolcu, "Birçok önemli oyuncularından yoksunlar. 13 sakatları mı vardı? Ajax çok iyi, Beşiktaş'ın şansı yok. İki merkez defans oyuncusu oldukça yavaş. Ön tarafta da özel bir şey yok" dedi.

Leandro Kappel, Altay'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği lig maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.