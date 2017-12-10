Altay, ilk kez üst üste 3 maçta galibiyete hasret kaldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Pendikspor\'a evinde 2-1 yenilen Altay, ilkleri yaşadı. Cüneyt Biçer\'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk maçı puansız geçen siyah-beyazlılar İzmir\'de bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanıştı. İzmir\'de daha önce Karşıyaka derbisi dahil 8 maça çıkarak 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Altay, ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Buğsaşspor ve Hacettepe beraberliklerinin ardından Pendik engelini de geçemeyen İzmir temsilicisi bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galibiyete hasret kaldı. Şampiyonluk hedefleyen Altay, henüz 3 hafta önce ortak olduğu zirvenin ilk kez bu kadar gerisine düşerek hayal kırıklığı yarattı.

İlk maçında 11\'de 5 değişiklik yaparak takımını sahaya süren İsmet Taşdemir, mağlubiyetin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu söyledi. Mağlubiyetle başlamanın kötü olduğunu belirten Taşdemir, \"Önceki maçlara göre kısmen daha iyi şeyler yapmaya çalıştık ama yeterli olmadı. Çok fazla bireysel hatamız vardı. Futbolun içinde bireysel hatalar olur. Mağlubiyet bize yakışmadı. Yeni geldik, takımı tanımıyoruz gibi mazeretlerin arkasına sığınmayacağım. Yenilginin sorumlusu tamamen biziz. Bu kadroyu sahaya biz çıkardık. Hedefimiz doğrultusunda yara aldık ama önümüzde 18 tane daha maç var. Bu yenilginen ders alarak yolumuza devam edeceğiz\" dedi.