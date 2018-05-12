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Spor

Altay havuzda fırtına gibi

İZMİR, (DHA) TFF 2

12 Mayıs 2018 16:39

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta şampiyon olarak futbolda camiasını sevince boğan Altay, yüzme branşında da büyük mutluluk yaşadı.
İstanbul Kartal Tozkoparan Yüzme Kompleksi\'nde 850 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası\'nda Altaylı yüzücüler iki altın madalya kazanmayı başardı. Zeynep Oktay, 11-12 yaş grubunda 50 metre serbestte 30.52\'lik derecesiyle A3 barajı geçip birincilik kürsüsüne çıktı. Ege Altan da aynı yaş grubunda 50 metre kelebekte 32.31\'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Futbolun ardından yüzmede de gelen başarılar siyah-beyazlı camianın sevincini katladı. Öte yandan Altay\'ın unutulmaz başkanlarından Mazhar Zorlu, vefatının 14. yılında kabri başında anılacak. Pazartesi günü saat 11:00\'de Hacılarkırı Kabristanı\'nda gerçekleştirilecek anma törenine iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

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